"Зенит" вылетел в Лиссабон

"Зенит" отправился в Лиссабон на матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Бенфикой". Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.

Встреча команд состоится завтра, 10 декабря, на стадионе "Да Луш". Начало - в 23:00 (мск).

После 5-ти туров ЛЧ сине-бело-голубые занимают 2 место в группе G, имея в активе 7 баллов. У "Бенфики" 4 очка и 4 позиция.

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