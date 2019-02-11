"Зенит" вылетел в Турцию на матч Лиги Европы с "Фенербахче"

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"Зенит" вылетел в Турцию на матч Лиги Европы с "Фенербахче"

Сегодня, 11 февраля, делегация питерского "Зенита" вылетела в Турцию, где на этой неделе команде предстоит сыграть с "Фенербахче" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Сине-бело-голубые" отправились в Стамбул из испанской Мурсии. Уже вечером подопечные Сергея Семака проведут пресс-конференцию и открытую тренировку на стадионе "Шюкрю Сараджоглу".

Стоит отметить, что заявка команды пока остаётся неизвестной, клуб объявит её позднее.

Матч "Фенербахче" - "Зенит" состоится во вторник, 12 февраля, в 20:55 по московскому времени.

Не пропустите: УЕФА назначил арбитра на матч "Зенита" против "Фенербахче". | http://soccernews.ru

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