"Зенит" выложил фото из раздевалки после победы над "Фенербахче"

"Зенит" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл "Фенербахче" со счетом 3:1.

Таким образом, питерский клуб пробился в 1/8 финала турнира и уже завтра узнает своего следующего соперника.

А пока клуб в твиттере выложил фото, где команда празднует важную победу в еврокубках.

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