"Зенит" выплатил Луческу неустойку

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"Зенит" выплатил Луческу неустойкуПитерский "Зенит" в полном размере выплатил своему бывшему главному тренеру Мирчи Луческу неустойку за разрыв с ним контракта.

Как информирует Фонтанка, румынский специалист получил от "сине-бело-голубых" 2,5 млн евро. Несмотря на то, что Луческу изначально требовал от своего бывшего клуба 4 млн евро, сторонам удалось договориться о ее снижении на 1,5 млн.

Напомним, "Зенит" объявил о подписании контрактов с еще двумя новичками. | soccernews.ru

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