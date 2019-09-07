"Зенит" выплатил вознаграждение первому тренеру Сутормина

Александр Греков, первый тренер полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина, получил вознаграждение от питерского клуба.

Какую сумму выплатили наставнику футболиста, не уточняется.

Ранее сам Сутормин перевел Грекову один миллион рублей в качестве благодарности.

Напомним, что "Зенит" купил хавбека за 50 тысяч рублей, поэтому солидарные выплаты клубам, воспитавшим игрока, получились сугубо символическими.

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