"Зенит" выплатит "Реалу" 30 тысяч евро

Питерский "Зенит" обязан будет выплатить мадридскому "Реалу" 30 тысяч евро, информирует El Correo.

Именно такую сумму, по сведениям издания, "сине-бело-голубые" должны будут перевести на счета "сливочных" за состоявшийся этим летом переход Хави Гарсии в севильский "Бетис". Проплату королевскому клубу, воспитавшему 30-летнего хавбека, в таком же размере сделают и "бело-зеленые".

Напомним, вчера "Зенит" разгромил "Уфу". | soccernews.ru