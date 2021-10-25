"Зенит" выпустил в продажу особые футболки, посвященные разгрому "Спартака" (фото)

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"Зенит" выпустил в продажу особые футболки, посвященные разгрому "Спартака" (фото)

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" выпустил в продажу особые футболки в честь победы над московским "Спартаком" со счетом 7:1 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

Футболки выполнены в темно-синем цвете, на груди нанесены эмблемы клубов и счет матча.

"Новая классика", – говорится в описании товара, который можно купить за 1400 рублей.

После 12 туров "Зенит" с 26 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" с 17 очками находится на седьмой позиции.

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