"Зенит" выразил соболезнования в связи со смертью Риксена

Питерский "Зенит" в своём официальном твиттере опубликовал заявление в связи со смертью бывшего хавбека команды Фернандо Риксена.

"Сегодня утром не стало Фернандо Риксена. "Зенит" выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых", - говорится в публикации клуба.

Сегодня утром не стало Фернандо Риксена.



«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых. pic.twitter.com/MyFoI6CbEF — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 18 сентября 2019 г.

Голландец выступал за "Зенит" с 2007 по 2009 год и выиграл с питерской командой четыре трофея, в том числе Кубок УЕФА.

Риксен умер в возрасте 43 лет после продолжительной болезни. С 2013 года он страдал боковым амиотрофическим склерозом.

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