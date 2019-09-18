"Зенит" выразил соболезнования в связи со смертью Риксена

Теги зенит санкт-петербургфернандо риксен

"Зенит" выразил соболезнования в связи со смертью Риксена

Питерский "Зенит" в своём официальном твиттере опубликовал заявление в связи со смертью бывшего хавбека команды Фернандо Риксена.

"Сегодня утром не стало Фернандо Риксена. "Зенит" выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых", - говорится в публикации клуба.

Голландец выступал за "Зенит" с 2007 по 2009 год и выиграл с питерской командой четыре трофея, в том числе Кубок УЕФА.

Риксен умер в возрасте 43 лет после продолжительной болезни. С 2013 года он страдал боковым амиотрофическим склерозом.

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