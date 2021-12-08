"Зенит" вырвал ничью в матче с "Челси"

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"Зенит" вырвал ничью в матче с "Челси"Фото: твиттер УЕФА

В заключительном туре групповой стадии Лиги Чемпионов "Зенит" сыграл вничью с "Челси".

"Зенит" так и остался на третьем месте в группе и теперь отправится в стыковые матчи Лиги Европы. "Челси" финишировал в группе на втором месте.

"Зенит" Россия - "Челси" Англия 3:3

Голы: Вернер, 2 - 0:1, Клаудиньо, 38 - 1:1, Азмун, 41 - 2:1, Лукаку, 62 - 2:2, Вернер, 85 - 2:3, Оздоев, 90 - 3:3

"Зенит": Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Круговой, 66), Дуглас Сантос, Кузяев (Оздоев, 79), Барриос, Вендел (Мостовой, 51), Малком (Ерохин, 79), Азмун (Дзюба, 79), Клаудиньо.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Сарр, Джеймс, Сауль (Алонсо, 75), Баркли (Зиеш, 65), Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Лукаку (Хавертц, 75), Вернер.    

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