"Зенит" вырвал победу на последней минуте в матче с "Динамо"

"Зенит" встретился с "Динамо" в перенесенном матче 23 тура РФПЛ. "Зенит" неудачно играл в весенней части сезона, из-за чего удалось выиграть только две игры. "Динамо" достаточно неплохо выступало после зимнего перерыва, однако в прошлом туре команда Хохлова была разгромлена "Локомотивом".

Игра началась в покойном темпе, "Зенит" владел инициативой, но опасных моментов создать не мог. Постепенно хозяева увеличивали скорость, начали пристреливаться. Удар Паредеса пришелся мимо ворот, затем Шунин вытащил из-под перекладины мяч после удара Ерохина. Еще через минуту Дриусси проверил на прочность перекладину. После такого натиска "Зенит" немного сдал, а затем и вовсе остановился, "Динамо" спокойно пресекало все попытки соперника пробраться к воротам Шунина, сами же гости также фактически не атаковали.

В начале второй половины "Зениту" удалось забить гол. Полоз выбежал один на один с Шуниным, но пробить не сумел, так как его завалил на газон Морозов. Арбитр указал на "тоску", наказание исполнил Кришито, разведя мяч и вратаря по разным углам.

"Динамо" следовало бы активизироваться и раскрыться, но команда Хохлова ничего не показывала в атаке, "Зенит" же также не шел вперед, надеясь, что одного мяча хватит. В итоге питерцы едва не поплатились за то, что играли пассивно. После подачи с угла поля Шунич откликнулся на навес Ташаева и отправил мяч в сетку. Казалось, "Зенит" уже не отыграется. Однако на последней минуте хозяева ответили своим угловым, после подачи Паредеса Скроборов точно пробил, принеся своей команде важнейшую победу.

"Зенит" – "Динамо" - 2:1

Гол: Кришито с пенальти, 57 – 1:0; Шунич, 88 – 1:1. ; Скроботов, 90+3 – 2:1

"Зенит": Лодыгин, Иванович, Мевля, Кришито, Жирков (Заболотный, 54), Кузяев (Набиуллин, 69), Ерохин, Краневиттер, Паредес, Полоз, Дриусси (Скроботов, 88)

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов (Темников,73), Шунич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Теттех, Луценко (Черных, 65), Панченко (Марков, 62).

Вячеслав Горбачев

Также читайте! Отчет матча "Авангард" - "Шинник" | http://soccernews.ru