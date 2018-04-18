"Зенит" вырвал победу на последней минуте в матче с "Динамо"
"Зенит" встретился с "Динамо" в перенесенном матче 23 тура РФПЛ. "Зенит" неудачно играл в весенней части сезона, из-за чего удалось выиграть только две игры. "Динамо" достаточно неплохо выступало после зимнего перерыва, однако в прошлом туре команда Хохлова была разгромлена "Локомотивом".
Игра началась в покойном темпе, "Зенит" владел инициативой, но опасных моментов создать не мог. Постепенно хозяева увеличивали скорость, начали пристреливаться. Удар Паредеса пришелся мимо ворот, затем Шунин вытащил из-под перекладины мяч после удара Ерохина. Еще через минуту Дриусси проверил на прочность перекладину. После такого натиска "Зенит" немного сдал, а затем и вовсе остановился, "Динамо" спокойно пресекало все попытки соперника пробраться к воротам Шунина, сами же гости также фактически не атаковали.
В начале второй половины "Зениту" удалось забить гол. Полоз выбежал один на один с Шуниным, но пробить не сумел, так как его завалил на газон Морозов. Арбитр указал на "тоску", наказание исполнил Кришито, разведя мяч и вратаря по разным углам.
"Динамо" следовало бы активизироваться и раскрыться, но команда Хохлова ничего не показывала в атаке, "Зенит" же также не шел вперед, надеясь, что одного мяча хватит. В итоге питерцы едва не поплатились за то, что играли пассивно. После подачи с угла поля Шунич откликнулся на навес Ташаева и отправил мяч в сетку. Казалось, "Зенит" уже не отыграется. Однако на последней минуте хозяева ответили своим угловым, после подачи Паредеса Скроборов точно пробил, принеся своей команде важнейшую победу.
"Зенит" – "Динамо" - 2:1
Гол: Кришито с пенальти, 57 – 1:0; Шунич, 88 – 1:1. ; Скроботов, 90+3 – 2:1
"Зенит": Лодыгин, Иванович, Мевля, Кришито, Жирков (Заболотный, 54), Кузяев (Набиуллин, 69), Ерохин, Краневиттер, Паредес, Полоз, Дриусси (Скроботов, 88)
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов (Темников,73), Шунич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Теттех, Луценко (Черных, 65), Панченко (Марков, 62).
Вячеслав Горбачев
Также читайте! Отчет матча "Авангард" - "Шинник" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Оторваться от земляков: "Атлетико" едет за тремя очками в Сан-Себестьян
-
Гордые "львы": Роналду вырывает ничью в матче с "Атлетиком"
-
Голы Смоллинга и Лукаку принесли "Манчестер Юнайтед" победу в игре с "Борнмутом"
-
Без малейших вопросов: ЦСКА уверенно переигрывает "Амкар"
-
Лидер снова оступается: "Локомотив" не смог забить "Ахмату"
Лента новостей
-
Скоулз советует Моуринью не ставить Санчеса в основной состав на игру против "Тоттенхэма"
-
Погребняк получил серьезное повреждение
-
"Ювентус" сделал запрос по трансферу игрока ПСЖ
-
Стала известна реакция Клоппа, когда он впервые увидел игру Салаха
-
Французский клуб заинтересован в услугах Мартиаля
-
На замену Конте "Челси" рассматривает семерых кандидатов
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
"Порту" за пять секунд трижды угодил в перекладину соперника
-
"Арсенал" предложил Уилшеру новый контракт
-
Пономарев: "Пара "Тосно" - "Авангард" полностью описывает отношения команд к Кубку России"
-
Меркадо: "Если я ударю Месси, я не смогу вернуться в Аргентину"
-
Маркос Алонсо получил трехматчевую дисквалификацию
-
Венгер: "Атлетико" - фаворит, но в наш лучший день можем их победить"
-
Гвардиола заинтересован в подписании своего бывшего подопечного
-
Летом "Реал" и "Барселона" поборются с английскими грандами за общую трансферную цель
-
Гаджиев: "Такой финал Кубка России - успех для российского футбола"
-
"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Дембеле
-
Червиченко: "Спартаку" теперь ничего не светит"
-
В "Баварии" отказываются вести дело с новым агентом Левандовски
-
Маскерано задумался о завершении своей карьеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|26
|56
|2
|Спартак Москва
|26
|50
|3
|ЦСКА Москва
|26
|48
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|48
|5
|Краснодар
|26
|47
|6
|Уфа
|26
|35
|7
|Арсенал Тула
|26
|35
|8
|Рубин
|26
|34
|9
|Урал
|26
|33
|10
|Ахмат
|26
|31
|11
|Динамо Москва
|26
|30
|12
|Ростов
|26
|30
|13
|Амкар
|26
|28
|14
|Анжи
|26
|24
|15
|Тосно
|26
|24
|16
|СКА Хабаровск
|26
|13