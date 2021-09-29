"Зенит" вырвал победу у "Мальме" в матче Юношеской Лиги УЕФА

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

"Зенит" дома вырвал победу у "Мальме" (3:2) в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

"Зенит" - "Мальме" - 3:2

Голы: Бьеркквист, 11 - 0:1, Михайловский, 43 - 1:1, Родионов, 79 - 2:1, Бьеркебу, 89 - 2:2, Зигангиров, 90 - 3:2.

"Зенит" - Бязров, Сандрачук, Зигангиров, Трощенков, Хотулев, Хайлоев (Panteleichuk, 80), Марьянов (Емельянов, 58), Кузнецов, Саусь, Михайловский (Родионов, 58), Котов (Белохонов, 70).

"Мальме" - Эльборг, Никлассон, Линдман, Стремберг, Коньюхи, Ларссон (Бьеркебу, 66), Карлин, Бьеркквист, Виделль, Бураковски (Авдич, 84), Болин.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 3 очка в двух турах и занимает второе место в группе H до матча «Челси» (3 балла) и «Ювентуса» (1).

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