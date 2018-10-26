"Зенит" – вырывает, "Краснодар" – упускает, "Спартак" – доволен ничьей: итоги 3 тура группового раунда Лиги Европы
Редакция SoccerNews подводит итоги третьего тура группового раунда Лиги Европы.
"Спартак" выстоял в Шотландии
"Спартак" проводил первый матч без Массимо Карреры, которого на должности главного тренера временно сменил его помощник Рауль Рианчо. Задача у москвичей, мягко говоря, была не из простых – выезд в Шотландию на битву с местным "Рейнджерс".
"Красно-белым" удалось выстоять нулевую ничью, и во многом им, конечно, повезло. Ведь подопечные Стивена Джеррарда в концовке поединка были близки к тому, чтобы вырвать победу. Делать выводы о каких-либо изменениях не приходится – игра "спартаковцев" по-прежнему оставляет желать лучшего. Гораздо более информативным должен получится ответный матч на "Открытии Арене", если к тому времени Рауль Рианчо еще останется прыгать у бровки.
Волевая победа "Зенита"
"Зенит" – единственный российский клуб, который вчера порадовал своей победой. Петербуржцы на последних минутах вырвали три очка в домашнем матче с "Бордо". В очередной раз в центре внимания оказался Артем Дзюба, который сначала сравнял счет, а потом и ассистировал Далеру Кузяеву в создании победного гола. Кстати, сам Дзюба должен поблагодарить 14 номера "зенитчиков" как никто другой, потому как на 53-й минуте он не реализовал пенальти, заработанный Кузяевым.
Таким образом, "Зенит" с семью очками в активе возглавляет группу "С", опережая следом идущую "Славию" на один балл.
"Краснодар" упустил очко
В этот раз обиднее всем пришлось "Краснодару". Еще в прошлом туре "быки" добыли историческую победу над "Севильей", вырвав ее на последних минутах. В крайний четверг– все получилось наоборот. В выездном поединке с бельгийским "Стандардом" южане статистически играли лучше и закономерно повели в счете в концовке первого тайма. Вернуться в игру хозяевам помог гол-красавец Рено Эмона в дебюте второй половины встречи.В целом, второй тайм, как и первый остался за российским клубом. Несколько великолепных возможностей забить упустил Ари. За излишнюю расточительность льежане и наказали команду Олега Фоменко: на третьей компенсированной минуте центральный оборонец Костас Лаифис удивительным ударом головой поставил жирную точку.
В квартете "J" все только начинается – у "Краснодара", "Севильи" и "Стандарта" – по шесть пунктов.
Удачный тур для Украины
Оба клуба, представляющие Украину в Лиге Европы, порадовали своих болельщиков. "Ворскла", которая в прошлом туре каким-то невероятным образом умудрилась в течение пары минут упустить победу над "Спортингом", в этот раз удержала минимальное преимущество над "Карабахом". Единственный гол на счету Владислава Кулача. Таким образом, полтавчане добыли свою первую победу в своей истории на групповой стадии Лиги Европы."Динамо" снова не обошлось без драмы, но в этом случае киевляне оказались на коне. Перед выездом в Ренн болельщики украинского вице-чемпиона уже ничего хорошего не ждали от команды, которая ранее упустила победы над "Астаной" и "Яблонцем". С чего бы им на выезде обыгрывать представителя французской Лиги 1?
Тем не менее, киевляне вопреки логике и предматчевым раскладам за минуту до конца основного времени вырвали три очка благодаря голу Виталия Буяльского. Особой ценности победе добавляет и тот факт, что к этому времени "динамовцы" играли в меньшинстве.
Гаттузо out?
Об отставке Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера "Милана" сейчас не говорит только ленивый. "Россонери" по-прежнему далеки от содержательной игры и стабильных результатов. Уже не первый месяц пресса активно пишет о том, что руководство клуба пытается договорится с Антонио Конте.
Вполне себе последней каплей может стать проигрыш "Бетису" на родном "Сан-Сиро". Гаттузо признал, что "красные дьяволы" заслужили поражение, но вряд ли искренность спасет его от скорейшего увольнения.
Бенефис Лофтус-Чика
Звание MVP третьего тура группового раунда Лиги Европы справедливо заслужил хавбек "Челси" Рубен Лофтус-Чик. Безумно талантливому и все еще молодому игроку по-прежнему очень трудно пробраться в основу лондонского клуба, несмотря на имеющийся статус игрока национальной сборной Англии. И вот теперь, после хет-трика в ворота белорусского БАТЭ, можно не сомневаться, 22-летний футболист стал ближе к цели.
Итак, "Челси" возглавляет квартет "L" со стопроцентным показателем. В копилке остальных трех участников – по три очка. А это значит, что "пенсионеры" могут себе позволить несколько расслабиться в ответных поединках.
Символическая сборная
Вратарь: Ландри Бонфуа ("Дюделанж")
Защита: Йоаким Мехле ("Генк"), Костас Лаифис ("Стандард"), Уоллес ("Лацио")
Полузащита: Конрад Лаймер ("РБ Лейпциг"), Джовани Ло Чельсо ("Бетис"), Роке Меса ("Севилья"), Рубен Лофтус-Чик ("Челси")
Нападение: Луис Мурьель ("Севилья"), Мбвана Али Саматта ("Генк"), Карл Токо-Экамби ("Вильярреал")
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3