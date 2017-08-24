"Зенит" вырывает у "Утрехта" путевку в групповой этап Лиги Европы

Питерский "Зенит" после гостевого поражения в Нидерландах принимал "Утрехт" и уже с первых минут осадил ворота соперника. Неплохой момент был у Кузяева в начале встречи после скидки от Смольникова, но Далер не сумел должным образом попасть по мячу, поэтому удар получился неточным. Через минуту "Зенит" убежал в контратаку 3 в 3, Дриусси протащил мяч до штрафной, а затем великолепным пасом нашел Кузяева, тот вышел один на один с вратарем, но был сбит Брафсхейдом. Арбитр не стал останавливать игру. Так как мяч отскочил на Кокорина, которому оставалось лишь расстрелять фактически пустые ворота.

Забив быстрый гол, "Зенит" снова активизировался, питерцы продолжали атаковать ворота "Утрехта", и моменты не заставили себя долго ждать. После навеса от Ерохина Кокорин сбрасывал мяч на Смольникова, тот сразу же пробивал по воротам, но попал в Брафсхейда. Через некоторое время Кокорин уже ассистировал Кузяеву, который с правого края наносил удар, но также попал в игрока "Утрехта".

На 37 минуте "Зенит" мог претендовать на пенальти: Кузяев ворвался в штрафную "Утрехта", где его сбил Леувин, однако свисток арбитра промолчал.

Голландцы в первом тайме считанное количество раз подходили к воротам "Зенита", потревожив Лунева только один раз. Питерцы же могли удвоить счет перед самым перерывом, когда неплохо выстрелил из-за штрафной активный Кузяев, однако Далер попал прямо во вратаря.

Во втором тайме "Зенит" продолжил владеть инициативой, бомбардируя ворота Йенсена. Кокорин из выгодной позиции пробил выше ворот, Шатов с острого угла попал в сетку с внешней стороны, а Дриусси и вовсе расстреливал Йенсена с метра, но вратаря переиграть так и не сумел. "Утрехт" на это ответил выстрелом в левый нижний угол ворот – Лунев в прыжке спас свою команду.

Ближе к концу игры цена ошибки стала возрастать, однако "Зенит" решил рисковать и все равно шел вперед, питерцы постоянно нагнетали обстановку у ворот соперника, пусть и до опасных моментов дело практически не доходило. "Утрехт" же огрызнулся за несколько минут до конца основного времени, когда ван де Стрек стрелял в "девятку" из-за штрафной – Лунев снова продемонстрировал чудеса реакции.

В основное время игра завершилась 1:0, командам пришлось играть ещё 30 минут. "Зенит" не стал откладывать дело в долгий ящик и с первых минут овертайма пошел вперед. Питерцы явно не надеялись на пенальти и обрушились на ворота Йенсена. После навеса Паредеса Кришито с нескольких метров пробил выше ворот. Затем итальянский защитник вывел на ударную позицию Полоза, Дмитрий отправил игровой снаряд в "девятку", но на пути мяча оказался вратарь "Утрехта". Также из убойной позиции выше ворот пробил Кузяев.

"Утрехт" практически все время отбивался, в итоге оборона голландцев дала трещину. Полоз прострелил с левого края, Йенсен не сумел перехватить мяч, дав возможность Кокорину отправить его уже в пустые ворота. "Утрехту" пришлось раскрываться, голландцы сумели забить гол, предварительно затолкав Лунева, поэтому арбитр взятие ворот отменил. Последние минуты прошли под аккомпанемент атак "Утрехта", однако переломить игру голландцы не сумели.

"Зенит" – "Утрехт" 2:0

Голы: Кокорин, 9 – 1:0; Кокорин, 105 – 2:0.

"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Паредес, Шатов (Краневиттер, 89), Кузяев, Дриусси (Полоз, 73), Кокорин (Дзюба, 106)

"Утрехт": Йенсен, Клайбер, Леувин (Баебек, 106), Янссен, Брафхейд (ван дер Марел), Эманульсон, Аюб, ван де Стрек, Лабьяд, Керк (Гертлер, 89), Дессерс

Вячеслав Горбачев

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