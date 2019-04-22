"Зенит" вышел из гонки за Ковачичем
Питерский "Зенит" отказался от приобретения полузащитника "Реала" Матео Ковачича, сообщают российские СМИ.
"Сине-бело-голубые" вышли из гонки за футболистом из-за его высокой трансферной стоимости - около 38 миллионов евро.
Однако клуб по-прежнему рассчитывает усилить среднюю линию. Новая цель - хавбек "Фенербахче" Элиф Элмас.
В текущем сезоне 19-летний македонец забил 2 гола в 36 матчах в составе "канареек". Его цена, по данным Transfermarkt, составляет 7,5 миллионов евро.
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|33
|68
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|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|33
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
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|Алавес
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|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
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|Реал Сосьедад
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|40
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|Сельта Виго
|33
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|Леванте
|33
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|Реал Вальядолид
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