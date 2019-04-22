"Зенит" вышел из гонки за Ковачичем

Питерский "Зенит" отказался от приобретения полузащитника "Реала" Матео Ковачича, сообщают российские СМИ.

"Сине-бело-голубые" вышли из гонки за футболистом из-за его высокой трансферной стоимости - около 38 миллионов евро.

Однако клуб по-прежнему рассчитывает усилить среднюю линию. Новая цель - хавбек "Фенербахче" Элиф Элмас.

В текущем сезоне 19-летний македонец забил 2 гола в 36 матчах в составе "канареек". Его цена, по данным Transfermarkt, составляет 7,5 миллионов евро.

Не пропустите: Болельщики "Спартака" потребовали перемен от руководства клуба. | http://soccernews.ru