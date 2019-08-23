"Зенит" вышел на первое место в молодежном первенстве



В матче 7-го тура молодежного первенства России "Зенит" на выезде одержал победу над "Уфой" со счетом 2:0.

Победу петербургскому клубу принес полузащитник Максим Бачинский, который оформил дубль.

Благодаря победе "Зенит" вышел на первое место в турнирной таблице молодежного первенства, опередив на два очка "Локомотив", который имеет матч в запасе. "Уфа" находится на последней, 16-й позиции в таблице.

"Уфа" (Уфа) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:1)

Голы: Бачинский, 33 - 0:1, Бачинский, 62 (с пенальти) - 0:2

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