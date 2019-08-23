"Зенит" вышел на первое место в молодежном первенстве
В матче 7-го тура молодежного первенства России "Зенит" на выезде одержал победу над "Уфой" со счетом 2:0.
Победу петербургскому клубу принес полузащитник Максим Бачинский, который оформил дубль.
Благодаря победе "Зенит" вышел на первое место в турнирной таблице молодежного первенства, опередив на два очка "Локомотив", который имеет матч в запасе. "Уфа" находится на последней, 16-й позиции в таблице.
"Уфа" (Уфа) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:1)
Голы: Бачинский, 33 - 0:1, Бачинский, 62 (с пенальти) - 0:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2