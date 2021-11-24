"Зенит" вышел в плей-офф Лиги Европы

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью со шведским "Мальме" со счетом 1:1 и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Российский клуб точно займет третье место в турнирной таблице группы Н и продолжит выступления в еврокубках в 2022 году.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 13 декабря. Первые матчи данной стадии состоятся 17 февраля, ответные - 24 февраля.

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