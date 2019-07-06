"Зенит" выступил с обращением к болельщикам перед матчем с "Локомотивом"
"Зенит" обратился к болельщикам перед матчем Суперкубка России с "Локомотивом".
Встреча пройдет завтра, 6 июля, в Москве. Начало - в 19:00 (мск).
"Сине-бело-голубые настоятельно просят соблюдать правила посещения зрителей, а также воздержаться от любых противоправных действий и провокаций как на стадионе, так и в городе.
Именно вы - двенадцатый игрок нашей команды; давайте общими усилиями поддержим любимый клуб и поможем сделать еще один праздник!", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Ранее Юрий Семин назвал игроков, которые пропустят матч Суперкубка России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20