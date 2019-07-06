"Зенит" выступил с обращением к болельщикам перед матчем с "Локомотивом"

"Зенит" обратился к болельщикам перед матчем Суперкубка России с "Локомотивом".

Встреча пройдет завтра, 6 июля, в Москве. Начало - в 19:00 (мск).

"Сине-бело-голубые настоятельно просят соблюдать правила посещения зрителей, а также воздержаться от любых противоправных действий и провокаций как на стадионе, так и в городе.

Именно вы - двенадцатый игрок нашей команды; давайте общими усилиями поддержим любимый клуб и поможем сделать еще один праздник!", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее Юрий Семин назвал игроков, которые пропустят матч Суперкубка России.

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