"Зенит" выступил с заявлением по поводу драки на матче Россия – Кипр

В питерском "Зените" отреагировали на инцидент, произошедший в четверг вечером на домашнем стадионе команды "Газпром Арена".

Напомним, что во время матча 9-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Кипра (6:0) на трибунах произошла драка.

"Клуб обеспокоен инцидентом, который случился в секторе активного боления. Несмотря на то, что его причиной стал обычный бытовой конфликт, сам факт агрессии на стадионе недопустим. Мы находимся в контакте с правоохранительными органами и участниками конфликта до полного выяснения всех обстоятельств", - говорится в комментарии пресс-службы "сине-бело-голубых".

Напомним, что на "Газпром Арене" были задержаны три фаната. Один из них наказан денежным штрафом, двое других - административным арестом и запретом на посещение матчей в течение двух лет.

Не пропустите: Семак сообщил о болезни Клаудиньо. | http://soccernews.ru