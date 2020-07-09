"Зенит" ярко отпраздновал чемпионство после матча с "Сочи"

Футболисты и тренеры "Зенита" после матча 27-го тура РПЛ против "Сочи" (2:1) приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых чемпионству команды.

"Сине-бело-голубые" сначала поехали на Стрелку Васильевского острова, а затем отправились через Дворцовый мост на Невский проспект, после - через Троицкий мост на Петровскую набережную.

Водный салют в акватории Невы! pic.twitter.com/VUcFu0HZUY — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 8, 2020

Напомним, что "Зенит" досрочно стал чемпионом России, оформив титул во втором сезоне подряд.

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