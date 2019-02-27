"Зенит" ярко потроллил лондонский "Челси"

Лондонский "Челси" в твиттере поинтересовался у болельщиков, какие трансферы они хотели бы видеть ближайшим летом.

Подписчики в комментариях тут же напомнили клубу, что ему запрещено регистрировать новых футболистов по решению ФИФА.

Также в стороне не остались и россияне. Англоязычный аккаунт "Зенита" прокомментировал это следующим образом, опубликовав хэштег #TopBants (отличный стеб), который собрал более трех тысяч лайков.

Напомним, что "Челси" был наказан за нарушения, допущенные при трансферах несовершеннолетних игроков.

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