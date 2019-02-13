"Зенит" ярко высказался о внедрении паспорта болельщика

Исполнительный директор "Зенита" Павел Пивоваров поддержал генерального директора ЦСКА Романа Бабаева в том, что внедрение паспорта болельщика FAN ID скажется на посещаемости матчей. Об этом сообщает Sport24 .

Стоит отметить, что сине-бело-голубые за внедрение системы распознавания лиц.

"Мы поддерживаем слова Романа Юрьевича Бабаева. Мы с 17-го года эксплуатируем стадион. Привлечь много новых болельщиков в короткий период довольно тяжело. Количество владельцев абонементов у нас не изменилось - 15-17 тысяч человек. Поэтому приходится прикладывать много усилий для привлечения людей на арену. В нашем понимании, внедрение паспорта болельщика сильно отразится на посещаемости. Но мы выступаем за внедрение системы распознавания лиц", - сообщает Пивоваров.

"Зенит" занимает 1 место турнирной таблицы, набрав 34 балла. ЦСКА располагается на 3 месте.

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