"Зенит" забанил фаната, который поздравил клуб в выходом в Лигу Европы

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"Зенит" забанил фаната, который поздравил клуб в выходом в Лигу Европы
Официальный аккаунт "Зенита" в социальной сети ВКонтакте заблокировал болельщика, который поздравил клуб с попаданием в Лигу Европы-2018/19.

"Поздравляю Зенит с выходом в стыковые матчи Лиги Европы", – написал поклонник в сообщения группы.

Фото: поздравление от фаната.

За это фанат был отправлен в бан.

Напомним, что "Зенит" потерял все шансы попасть в Лигу Чемпионов в третий раз подряд.

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