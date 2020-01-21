"Зенит" забил 10 голов катарскому клубу в контрольном матче

Петербургский "Зенит" в контрольном матче разгромил клуб третьего катарского дивизиона "Аль-Увайнах" со счетом 10:0. По три мяча забили Александр Кокорин и Сердар Азмун, дублем отметился Артем Дзюба, еще голу голу на счету Йордана Осорио и Себастьяна Дриусси.

"Зенит" Россия – "Аль-Увайнах" Катар – 10:0 (5:0)

Голы: Кокорин, 6 - 1:0, Кокорин, 9 - 2:0, Дзюба, 13 - 3:0, Дзюба, 34 - 4:0, Кокорин, 36 - 5:0, Осорио, 56 - 6:0, Азмун, 59 - 7:0, Азмун, 67 - 8:0, Дриусси, 72 - 9:0, Азмун, 83 - 10:0

"Зенит" (первый тайм): Васютин, Прохин, Смольников, Сантос, Ракицкий, Барриос, Ерохин, Шатов, Сутормин, Кокорин, Дзюба.

"Зенит" (второй тайм): Рудаков, Караваев, Осорио, Капленко, Жирков, Мусаев, Оздоев, Мак, Исламхан, Дриусси, Азмун.

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