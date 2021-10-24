"Зенит" забил 7 голов в матче со "Спартаком"

Фото: твиттер "Зенита"

В рамках 12-го тура РПЛ "Зенит" уничтожил "Спартак".

Действующий чемпион России отгрузил сопернику 7 мячей, в то время как "красно-белые" смогли отличиться всего один раз.

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Динамо" на 3 очка. "Спартак" остается седьмым.

"Зенит" - "Спартак" 7:1

Голы: Азмун, 20 - 1:0, Клаудиньо, 28 - 2:0, Азмун, 36 - 3:0, Мостовой, 45 - 4:0, Промес, 53 - 4:1, Мостовой, 56 - 5:1, Дзюба (пен), 80 - 6:1, Ерохин, 88 - 7:1

"Зенит": Крицюк, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Дзюба, 75), Чистяков, Дуглас Сантос (Круговой, 13), Барриос (Кравцов, 83), Вендел, Мостовой (Сутормин, 75), Азмун, Клаудиньо (Ерохин, 83).

"Спартак": Максименко, Джикия, Рассказов, Кофрие, Айртон, Мозес (Ломовицкий, 72), Литвинов, Зобнин (Хендрикс, 46), Промес (Бакаев, 72), Ларссон (Игнатов, 46), Соболев.

Удаление: Кофрие (79).

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