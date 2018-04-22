"Зенит" забивает трижды, но теряет очки в Туле

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"Зенит" забивает трижды, но теряет очки в Туле

Программу воскресного дня 27 тура российской Премьер-лиги открывали в Туле "Арсенал" и "Зенит". В матче первого круга "канониры" преподнесли сюрприз, переиграв команду Роберто Манчини в Санкт-Петербурге со счетом 1:0. Упорная борьба между командами ожидалась и в этот раз.

На глазах собственных болельщиков команде Миодрага Божовича удался еще один сюрприз – гол на 3-й минуте. Дзюба получил мяч перед чужой штрафной, отпасовал чуть назад на Горбатенко, который метров с 22-х с внешней стороны стопы пробил в дальний угол, а снаряд красиво вильнул прямо в "шестерку", минуя руки Лодыгина – 1:0.

"Зенит", неожиданно для всех, оказался в роли проигрывающей команды, поэтому питерцы были вынуждены идти вперед. Робкие походы к воротам Левашова ничем не завершились, а вот "Арсенал" мог забивать второй. Кангва на левом фланге обыграл Мевлю, отдал пас на Ткачева, а тот уже с близкого расстояния пробил по воротам, но Лодыгин свою команду выручил.

В середине тайма Манчини был вынужден снять с игры Скроботова, дабы перестроить схему действий команды. В эти минуты гости были активны и на 36-й минуте выровняли положение в матче. Паредес пробил от углового флажка, мяч пролетел через штрафную, никого не коснувшись и юркнул в дальний угол – 1:1.

Однако до перерыва счет изменился еще раз. Напористость туляков привела к тому, что на 45-й минуте они снова вышли вперед. Альварес выполнил подачу с левого фланга в чужую штрафную на Дзюбу, того опередил соперник, который вынес мяч точно на Ткачева, а Сергей с левой ноги пробил в ближний угол. Снаряд влетел в штангу и отскочил в ворота – 2:1.

Дебют второго тайма получился достаточно спокойным, а на рубеже часа "Арсенал" дважды мог увеличивать счет. Сначала Дзюба выцарапал мяч на правом фланге у соперника, а затем выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Кангва с пары метров пробил по воротам, но Лодыгин чудом спас свою команду. А затем с правого фланга последовал прострел вдоль ворот, Дзюба до мяча не добрался, а дальше уже Чаушич должен был замыкать, но и он не успел подправить снаряд.

"Зенит" снова немного перестроился, на поле появились Ригони и Кузяев, после чего у питерцев появились моменты. На 68-й минуте обязан был забивать Заболотный, но с трех метров не попал в створ. Затем гости получили численное преимущество – за вторую желтую карточку поле покинул Горбатенко. Теперь уже точно команда Роберто Манчини обязана была переломить ход матча. Но едва не пропустила сама. Чаушич подобрал мяч за пределами чужой штрафной, а затем пробил в ближний угол, но мяч попал в перекладину.

И все же питерцы отыгрались, а всего через пару минут даже вышли вперед. Два подряд гола забил Далер Кузяев. Сначала ему удался дальний удар метров с 25-ти – мяч от штанги влетел в сетку. А затем Далер замкнул прострел с правого фланга головой и вывел "Зенит" вперед. Гостям оставалось удержать победный счет, но сделать этого они не смогли.

На 88-й минуте Чаушич пробил из-за пределов штрафной, Лодыгин мяч достал и перевел его в перекладину. Дальше сфера попала в спину Юрия и отлетела в поле, где первым на добивании был Дзюба. Артем без проблем поразил ворота своей бывшей команды – 3:3. Что интересно, через две минуты у питерцев была отличная возможность все же вырвать победу, но Дриусси не забил головой с нескольких метров.

В итоге команда Роберто Манчини теряет очки в Туле и теперь уже точно прощается с мыслями о чемпионстве. А вот побороться за место в Лиге чемпионов шансы еще остаются.   

"Арсенал" Т – "Зенит" – 3:3

Голы: Горбатенко, 3 – 1:0. Паредес, 36 – 1:1. Ткачев, 45 – 2:1. Кузяев, 82 – 2:2. Кузяев, 84 – 2:3. Дзюба, 88 – 3:3.

"Арсенал" Т: Левашов, Сунзу, К.Комбаров (Хагуш, 57), Александров (Шевченко, 90+2), Беляев, Альварес, Ткачев (Берхамов, 84), Чаушич, Горбатенко, Кангва, Дзюба.

"Зенит": Лодыгин, Скроботов (Смольников, 23), Мевля, Иванович, Кришито, Паредес, Краневиттер (Ригони, 59), Ерохин, Дриусси, Полоз (Кузяев, 66), Заболотный.

Удаление: Горбатенко, 77.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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