"Зенит" забыл взять игровую форму на матч с "Рубином"

Сотрудники петербургского "Зенита" не взяли игровую форму команды на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином", сообщает "БИЗНЕС Online".

По сведениям издания, теперь клубу придется заказывать дополнительный чартерный авиарейс в Казань, чтобы привезти форму. Стоимость чартера составит от двух до четырех миллионов рублей.

Матч "Рубин" - "Зенит" состоится сегодня, 8 марта. Встреча пройдет в Казани на стадионе "Ак Барс Арена", и начнется в 16:30 мск.

После 20 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, а "Рубин" занимает девятую позицию.

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