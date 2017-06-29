"Зенит" заинтересовался бразильским защитником

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"Зенит" заинтересовался бразильским защитникомПитерский "Зенит" заинтересовался защитником бразильского "ГремиоКарлосом Таваресом, информирует Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, "сине-бело-голубые" пока не получили от "мушкетеров" подтверждения о том, что клуб из Южной Америки будет готов расстаться со своим 20-летним беком.

В текущем сезоне Таварес сделал 2 результативные передачи в 10 матчах за "Сан-Паулу", за который он выступает на правах аренды.

Напомним, "Зенит" избавился от двух своих игроков. | soccernews.ru

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