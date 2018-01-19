"Зенит" заинтересовался хавбеком "Аякса" Юнесом

"Зенит" интересуется немецким полузащитником "Аякса" Амином Юнесом, сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, российский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Сток Сити", "Суонси", "Интера", "Уотфорда", "Севильи" и "Наполи".

В этом сезоне 24-летний Юнес провел за "Аякс" 13 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 7 миллионов евро.

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