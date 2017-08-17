"Зенит" заинтересовался очередным аргентинцем

Теги зенит санкт-петербургбетисхерман песселья

"Зенит" заинтересовался очередным аргентинцемВ сферу интересов питерского "Зенита" попал очередной аргентинец, информирует TMW.

По сведениям источника, "сине-бело-голубые" намерены предпринять попытки заполучить защитника испанского "Бетиса" Хермана Песселью, на которого также претендует итальянская "Фиорентина".

В прошлом сезоне 26-летний бек забил 1 гол в 37 матчах за "бело-зеленых".

Напомним, вчера "Зенит" уступил "Утрехту". | soccernews.ru

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