"Зенит" заинтересовался защитником "Валенсии"

Теги зенит санкт-петербургваленсияаймен абденнур

"Зенит" заинтересовался защитником "Валенсии"Питерский "Зенит" заинтересовался защитником испанской "Валенсии" Айменом Абденнуром, информирует FootMercato.

По сведениям источника, тренерский штаб "летучих мышей" отказался от услуг 27-летнего бека, который теперь, вероятнее всего, будет вынужден сменить команду. Воспользоваться сложившейся ситуацией могут "сине-бело-голубые", которые следят за игроком сборной Туниса.

В прошлом сезоне Абденнур сыграл 14 матчей за "Валенсию", однако результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Мурильо отдал предпочтение "Валенсии" перед "Зенитом". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов