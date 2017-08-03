"Зенит" заинтересовался защитником "Валенсии"
Питерский "Зенит" заинтересовался защитником испанской "Валенсии" Айменом Абденнуром, информирует FootMercato.
По сведениям источника, тренерский штаб "летучих мышей" отказался от услуг 27-летнего бека, который теперь, вероятнее всего, будет вынужден сменить команду. Воспользоваться сложившейся ситуацией могут "сине-бело-голубые", которые следят за игроком сборной Туниса.
В прошлом сезоне Абденнур сыграл 14 матчей за "Валенсию", однако результативными действиями в них он не отметился.
Напомним, Мурильо отдал предпочтение "Валенсии" перед "Зенитом". | soccernews.ru
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|63
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|Эспаньол
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|Алавес
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|10
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|38
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|38
|46
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|38
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