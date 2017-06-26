"Зенит" заинтересован Менендесе

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"Зенит" заинтересован Менендесе

Форвард "Тальереса" Хонатан Менендес может продолжить карьеру в России.

Как сообщают российские СМИ, в услугах игрока заинтересован "Зенит". В питерском клубе отмечают технику футболиста и то, что он способен сыграть на нескольких атакующих позициях.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Менендес провел 22 матча и забил 9 голов.

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