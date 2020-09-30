"Зенит" заинтересован в хавбеке "Атлетико" Эррере

Хавбек "Атлетико" Эктор Эррера попал в сферу интересов "Зенита".

Как сообщает AS, 30-летний мексиканец готов рассмотреть предложение питерского клуба, однако он не уверен в целесообразности ухода из "Атлетико".

Контракт Эрреры с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Эррера еще ни разу не появился на футбольном поле.

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