"Зенит" заинтересован в хавбеке "Атлетико" Эррере

Теги зенит санкт-петербургатлетико мадридэктор эррератрансферы

"Зенит" заинтересован в хавбеке "Атлетико" Эррере

Хавбек "Атлетико" Эктор Эррера попал в сферу интересов "Зенита".

Как сообщает AS, 30-летний мексиканец готов рассмотреть предложение питерского клуба, однако он не уверен в целесообразности ухода из "Атлетико".

Контракт Эрреры с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Эррера еще ни разу не появился на футбольном поле.

Читайте также: "Зенит" сделал новое предложение по трансферу Родриго де Пауля. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого сезона РПЛ

РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого сезона РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов