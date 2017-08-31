"Зенит" заинтересован в подписании Уилшера

Питерский "Зенит" заинтересовался полузащитником лондонского "Арсенала" Джеком Уилшером, информирует Daily Star.

По сведениям издания, также на 25-летнего хавбека претендуют "Вест Хэм" и испанский "Бетис". Сам футболист склоняется к тому, чтобы продолжить выступление в клубе английской Премьер-Лиги.

Прошлый сезон Уилшер на правах аренды провел в "Борнмуте".

Напомним, "Зенит" близок к подписанию защитника "Ростова". | soccernews.ru