"Зенит" заинтересован в укреплении двух позиций

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"Зенит" заинтересован в укреплении двух позицийПитерский "Зенит" заинтересован в укреплении еще двух позиций в текущее трансферное окно, информирует СЭ.

Так, по сведениям издания, до возобновления второй части нынешнего сезона "сине-бело-голубые" планируют усилиться центральным защитником и левым полузащитником. При этом клуб рассматривает варианты исключительно с арендой игроков.

Напомним, "Зенит" может подписать бывшего вингера сборной Франции. | soccernews.ru

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