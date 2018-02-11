"Зенит" заинтересован в укреплении двух позиций

Питерский "Зенит" заинтересован в укреплении еще двух позиций в текущее трансферное окно, информирует СЭ.

Так, по сведениям издания, до возобновления второй части нынешнего сезона "сине-бело-голубые" планируют усилиться центральным защитником и левым полузащитником. При этом клуб рассматривает варианты исключительно с арендой игроков.

Напомним, "Зенит" может подписать бывшего вингера сборной Франции. | soccernews.ru