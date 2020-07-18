"Зенит" заинтересован в возвращении Халка

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"Зенит" заинтересован в возвращении Халка

Питерский "Зенит" изучает возможность подписания форварда "Шанхай СИПГ" Халка, утверждает UOL Esporte.

По информации источника, "сине-бело-голубые" интересуются бразильцем наряду с "Галатасараем" и "Палмейрасом".

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год, сыграл 148 матчей, забил 76 голов и сделал 60 ассистов.

Контракт 33-летнего игрока с "Шанхай СИПГ" истечёт в конце этого года, после чего он станет свободным агентом.

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