"Зенит" заинтересован в возвращении Халка
Питерский "Зенит" изучает возможность подписания форварда "Шанхай СИПГ" Халка, утверждает UOL Esporte.
По информации источника, "сине-бело-голубые" интересуются бразильцем наряду с "Галатасараем" и "Палмейрасом".
Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год, сыграл 148 матчей, забил 76 голов и сделал 60 ассистов.
Контракт 33-летнего игрока с "Шанхай СИПГ" истечёт в конце этого года, после чего он станет свободным агентом.
Не пропустите: "Зенит" заказал значки "Победитель Кубка России-2020" в преддверии матча со "Спартаком". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Моуринью пожаловался на трансферные возможности "Тоттенхэма"
-
"Аталанта" назвала цену на Малиновского
-
Балотелли зовут в клуб из третьего итальянского дивизиона
-
Гвардиола оценил шансы Тьяго Алькантары заиграть в АПЛ
-
"Химки" исключили возможное сотрудничество со "Спартаком"
-
ПСЖ, "Эвертон" и "Наполи" поборются за защитника "Лилля"
-
Селюк недоволен наказанием Кикнадзе за показанный средний палец болельщикам
-
Официально: Жезуш вернулся в "Бенфику"
-
Назван размер трансферного бюджета "Спартака" на лето
-
Болельщики "Барселоны" выбирают лучшего игрока сезона. Пока это не Месси
-
"Зенит" заинтересован в возвращении Халка
-
Владимир Габулов заразился коронавирусом
-
"Барселона" определилась с заменой для Гризманна
-
Представитель Федуна опроверг переговоры с "Химками" о финансовой помощи
-
Главные новости дня: 17 июля
-
"Фламенго" объявил об уходе главного тренера Жезуша
-
"Уэска" вышла в Примеру
-
Смоллинг провел тренировку в общей группе "Ромы"
-
"Вест Хэм" уверенно обыграл "Уотфорд" в матче 36-го тура АПЛ
-
"Спартак" финансово поможет "Химкам" для выхода в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|72
|2
|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14