"Зенит" заинтересован в защитнике "Байера"

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"Зенит" заинтересован в защитнике "Байера"

Фото: инстаграм Инкапье\Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" заинтересован в подписании защитника сборной Эквадора и леверкузенского "Байера" Пьеро Инкапье, сообщает журналист Пит О’Рурк.

По информации источника, в трансфере 20-летнего игрока помимо чемпионов России заинтересованы "Тоттенхэм", "Милан", "Рома", "Наполи" и "Севилья".

В нынешнем сезоне Инкапье сыграл в 16 матчах немецкой Бундеслиги, в которых сумел отметиться одним забитым голом и отдал 2 результативных передачи.

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