"Зенит" заказал чемпионский банкет после матча с "Локомотивом"

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"Зенит" готовится отпраздновать свое чемпионство сегодня после матча с "Локомотивом".

"Банкет заказан на сегодня в культовом для фанатов "Зенита" и СКА кафе", - сообщает источник в "Р-Спорт".

Напомним, что в случае победы над "Локомотивом" "Зенит" досрочно станет чемпионом России.

Матч между клубами начнется в 19:00 (мск). Отметим, что "Локомотив" имеет 11-матчевую победную серию.

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