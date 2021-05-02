"Зенит" заказал чемпионский банкет после матча с "Локомотивом"
Фото: twitter.com/zenit
"Зенит" готовится отпраздновать свое чемпионство сегодня после матча с "Локомотивом".
"Банкет заказан на сегодня в культовом для фанатов "Зенита" и СКА кафе", - сообщает источник в "Р-Спорт".
Напомним, что в случае победы над "Локомотивом" "Зенит" досрочно станет чемпионом России.
Матч между клубами начнется в 19:00 (мск). Отметим, что "Локомотив" имеет 11-матчевую победную серию.
Читайте также: "Зенит" прямо на стадионе получит кубок за победу в РПЛ, если обыграет "Локомотив". | http://soccernews.ru
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