"Зенит" заказал значки "Победитель Кубка России-2020" в преддверии матча со "Спартаком"

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"Зенит" заказал значки "Победитель Кубка России-2020" в преддверии матча со "Спартаком"

В питерском "Зените" не сомневаются, что команда победит в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Сообщается, что "сине-бело-голубые" уже заказали несколько тысяч значков с надписью "Победитель Кубка России-2020".

В клубе собираются раздавать значки владельцам абонементов.

Напомним, что в воскресенье "Зенит" примет "Спартак" в рамках 1/2 финала Кубка России. В другой паре сыграют "Урал" и "Химки".

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