"Зенит" заключил контракт с "Эльдорадо"

"Зенит" заключил контракт с торговой сетью по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо".

"Зенит" - это символ Санкт-Петербурга. Как Исаакиевский собор или Зимний дворец. Соглашение рассчитано до зимы 2020 года. Мы рассчитываем провести несколько совместных мероприятий, от которых будет польза и клубу, и нашей сети. Нам хочется стать для "Зенита" 13-м футболистом. 11 на поле, 12-й фанаты, 13-й мы", - заявил директор "Эльдорадо" Сергей Ли.

"Эльдорадо" - мифологическая страна, богатая золотом и драгоценностями. У "Зенита" тоже много золота. Надеемся, что с "Эльдорадо" запасы золота вырастут. И Эльдорадо станет реальностью. У нас много планов. Думаю, наше сотрудничество будет развиваться", - сказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

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