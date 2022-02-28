"Зенит" заключил новое соглашение с гендиректором Медведевым

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"Зенит" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с генеральным директором Александром Медведевым.

Стороны подписали новый договор, рассчитанный на три года.

Медведев занимает пост гендиректора питерского клуба с февраля 2019 года.

За этот период "Зенит" стал трёхкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и дважды Суперкубок страны.

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