"Зенит" заключил новый контракт с основным защитником

1 Теги зенит санкт-петербургдуглас сантос

"Зенит" заключил новый контракт с основным защитником

Фото сайт "Зенита"

Левый защитник "Зенита" Дуглас Сантос продлил контракт с питерским клубом до июня 2026 года.

Предыдущий договор между сторонами истекал в конце сезона 2023/24.

"Сине-бело-голубые" купили бразильского фулбека у "Гамбурга" летом 2019 года за 13 миллионов евро.

В составе "Зенита" Сантос сыграл 79 матчей, забил 3 гола и сделал 19 ассистов.

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