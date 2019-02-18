"Зенит" запланировал на 23 марта товарищескую игру

"Зенит" встретится с "Аустрией" в рамках товарищеской встречи.

Игра пройдет 23 марта в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Отметим, что матч будет проводиться во время международной паузы, поэтому играть будет резервный состав.

Напомним, что 21 и 24 марта сборная России проведет два квалификационных поединка к ЧЕ-2020. Их соперниками станут сборные Бельгии и Казахстана.

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