"Зенит" запланировал на 23 марта товарищескую игру
"Зенит" встретится с "Аустрией" в рамках товарищеской встречи.
Игра пройдет 23 марта в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Отметим, что матч будет проводиться во время международной паузы, поэтому играть будет резервный состав.
Напомним, что 21 и 24 марта сборная России проведет два квалификационных поединка к ЧЕ-2020. Их соперниками станут сборные Бельгии и Казахстана.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10