"Зенит" заплатил "Спартаку" 15 миллионов евро за возвращение Быстрова в 2009 году

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров назвал шокирующую сумму своего трансфера из московского клуба в питерский летом 2009 года.

По его словам, "сине-бело-голубые" выплатили полную сумму отступных в размере 15 миллионов евро.

"Когда я переходил из "Зенита" в "Спартак", то сказал: "Вернусь, если клуб меня позовёт". Я решил, что слово нужно сдержать. Все говорили про разные суммы, но у меня правильная версия. Были прописаны отступные - 15 миллионов евро. Я мог сам себя купить. Каждый, у кого есть деньги и моё согласие, мог меня купить", - рассказал Быстров.

Футболист является воспитанником "Зенита", с 2002 по 2005 год выступал за основную команду "сине-бело-голубых", после чего ушёл в "Спартак", но спустя 4 года вернулся в клуб из Санкт-Петербурга.

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