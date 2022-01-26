"Зенит" заплатил за Адамова меньше, чем предлагал "Локомотив"

Фото: инстаграм Арсена Адамова/Автор неизвестен

Защитник екатеринбургского "Урала" Арсен Адамов обошелся петербургскому "Зениту" в три миллиона евро, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, московский "Локомотив" был готов заплатить за игрока четыре миллиона евро, но Адамов хотел именно в "Зенит" и руководство "Урала" пошло ему навстречу.

В нынешнем сезонне 22-летний Адамов провел за "Урал" 19 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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