"Зенит" заплатит 1,5 миллиона евро двум аргентинским клубам из-за завоеванного чемпионского титула

Теги зенит санкт-петербургвильмар барриосэмилиано ригони

"Зенит" заплатит 1,5 миллиона евро двум аргентинским клубам из-за завоеванного чемпионского титула

Петербургский "Зенит" сделает бонусные выплаты "Боке Хуниорс" и "Индепендьенте" из-за выигрыша чемпионского титула Российской Премьер-Лиги.

Такие условия были прописаны в договорах по трансферам полузащитников Эмилиано Ригони и Вильмара Барриоса.

"Бока" получит один миллион евро, а "Индепендьенте" достанется 500 тысяч.

В нынешнем сезоне 25-летний Барриос провел девять матчей в чемпионате России и забил один гол. На счету 26-летнего Ригони 2 гола и 3 результативные передачи в 9 матчах РПЛ.

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