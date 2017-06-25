"Зенит" заплатит за Маноласа и Паредеса 65 миллионов евро

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"Зенит" заплатит за Маноласа и Паредеса 65 миллионов евро

Два игрока "Ромы" - защитник Костас Манолас и хавбек Леандро Паредес - в ближайшее время перейдут в "Зенит", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, питерский клуб заплатит за обоих футболистов 65 миллионов евро. Ожидается, что официально о трансферах будет объявлено в понедельник или вторник.

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