"Зенит" заплатит за Набиуллина 4,5 миллиона евро

Теги зенит санкт-петербургрубинэльмир набиуллин

"Зенит" заплатит за Набиуллина 4,5 миллиона евро

Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин в ближайшее время станет игроком "Зенита", сообщают российские СМИ.

Питерский клуб заплатит за 22-летнего фулбека 4,5 миллиона евро. Для завершения сделки футболисту осталось пройти медицинское обследование.

Отметим, что в борьбе за Набиуллина "Зенит" опередил московский "Спартак". 

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