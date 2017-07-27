"Зенит" заплатит за очередного новичка солидную сумму

Питерский "Зенит" заплатит за своего очередного новичка, коим станет полузащитник аргентинского "Индепендьенте" Эмилиано Ригони, солидную сумму.

Как информирует Radio La Red, трансфер 24-летнего хавбека обойдется "сине-бело-голубым" в 10 миллионов евро. Ориентировочно, контракт с российским клубом Ригони подпишет сроком на четыре года.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "Бней Иегуды". | soccernews.ru