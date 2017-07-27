"Зенит" заплатит за очередного новичка солидную сумму

Теги зенит санкт-петербургэмилиано ригони

"Зенит" заплатит за очередного новичка солидную суммуПитерский "Зенит" заплатит за своего очередного новичка, коим станет полузащитник аргентинского "Индепендьенте" Эмилиано Ригони, солидную сумму.

Как информирует Radio La Red, трансфер 24-летнего хавбека обойдется "сине-бело-голубым" в 10 миллионов евро. Ориентировочно, контракт с российским клубом Ригони подпишет сроком на четыре года.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "Бней Иегуды". | soccernews.ru

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