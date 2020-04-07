"Зенит" запретил игрокам покидать Санкт-Петербург

Игроки "Зенита" до завершения карантина будут находиться в Санкт-Петербурге, сообщает российская пресса.

Соответствующее решение приняло руководство клуба, в связи с чем футболисты были вынуждены подписать коллективное соглашение на этот счёт.

Напомним, что РПЛ из-за пандемии коронавируса приостановлена до 31 мая, поэтому многие команды РПЛ отпустили легионеров на родину.

"Зенит" по итогам 22 туров лидирует в чемпионате с отрывом от конкурентов в 9 очков.

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