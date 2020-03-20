"Зенит" запустил #МойКотикЧеллендж

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"Зенит" запустил #МойКотикЧеллендж

"Зенит" решил разнообразить досуг на время карантина.

Питерский клуб запустил #МойКотикЧеллендж, выложил фото полузащитника команды Малкома с домашним питомцем.

Участие в новом челлендже может принять любой подписчик "Зенита" в инстаграме.

Напомним, что ранее футболисты со всего мира принимали участие в челлендже, в котором нужно почеканить рулоном туалетной бумаги.

После 22 туров "Зенит" лидирует в РПЛ, опережая "Локомотив" на 9 очков.

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1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
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3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
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