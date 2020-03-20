"Зенит" запустил #МойКотикЧеллендж

"Зенит" решил разнообразить досуг на время карантина.

Питерский клуб запустил #МойКотикЧеллендж, выложил фото полузащитника команды Малкома с домашним питомцем.

Участие в новом челлендже может принять любой подписчик "Зенита" в инстаграме.

Напомним, что ранее футболисты со всего мира принимали участие в челлендже, в котором нужно почеканить рулоном туалетной бумаги.

После 22 туров "Зенит" лидирует в РПЛ, опережая "Локомотив" на 9 очков.

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