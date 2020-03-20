"Зенит" запустил #МойКотикЧеллендж
"Зенит" решил разнообразить досуг на время карантина.
Питерский клуб запустил #МойКотикЧеллендж, выложил фото полузащитника команды Малкома с домашним питомцем.
Участие в новом челлендже может принять любой подписчик "Зенита" в инстаграме.
Напомним, что ранее футболисты со всего мира принимали участие в челлендже, в котором нужно почеканить рулоном туалетной бумаги.
После 22 туров "Зенит" лидирует в РПЛ, опережая "Локомотив" на 9 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20